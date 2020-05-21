Spor salonları ne zaman açılacak? Tarih açıklandı mı?

Corona sebebiyle alınan önlemler adım adım gevşerken birçok vatandaş spor salonlarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Spor salonlarının açılış tarihiyle ilgili bir bilgi var mı? Spor salonları ne zaman açılacak? İşte merak edilenler…

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Spor salonları virüs yayılımında en zor önlem alınacak noktalardan biri olarak görülüyor. Spor salonlarının açılış tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Normalleşme paketleri birbir açıklanırken ilerleyen paketlerde spor salonlarına da değinileceği tahmin ediliyor.