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Spor salonları ne zaman açılacak? Tarih açıklandı mı?

Virüs salgınının hafiflemesi sonrasında birçok yerin açılış tarihleri belirlenmeye başlıyor. Spor salonlarının ne zaman açılacağı da bu noktada merak ediliyor. Peki spor salonlarının açılacağı tarih belli mi?

12:08 -
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Spor salonları ne zaman açılacak? Tarih açıklandı mı?

Corona sebebiyle alınan önlemler adım adım gevşerken birçok vatandaş spor salonlarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Spor salonlarının açılış tarihiyle ilgili bir bilgi var mı? Spor salonları ne zaman açılacak? İşte merak edilenler…

Spor salonlarının açılış tarihi belli mi? Spor salonları ne zaman açılacak?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Spor salonları virüs yayılımında en zor önlem alınacak noktalardan biri olarak görülüyor. Spor salonlarının açılış tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Normalleşme paketleri birbir açıklanırken ilerleyen paketlerde spor salonlarına da değinileceği tahmin ediliyor.

Corona
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