Stephen Hawking vefatının ikinci yılında anılıyor… Stephen Hawking kimdir?

Dünyaca ünlü bilim insanı Stephen Hawking geçen yıl 14 Mart’ta hayata gözlerini yummuştu. İlginç hayat hikayesi ve önemli buluşları ile bilime önemli katkılarda bulunmuştu. Milyonlarca kişi Stephen Hawking’in ölümünü büyük bir üzüntü ile karşılaşmıştı. İşte Stephen Hawking’in hayat hikayesi…

STEPHEN HAWKİNG KİMDİR?

1988'de evren bilimi rehberi olan Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere kitabını yazdı. Kitap, 10 milyondan fazla kopya sattı ama Hawking, bunun ‘hiç bitmeyen en popüler kitap' olduğunun farkındaydı. Ölümünün ardından kitabının satışları yeniden patladı.

Hawking, kara deliklerin kuantum fiziğinin izin verdiği ölçüde dalgalanmasıyla yarattığı enerji parçacıklarının etkileşip birbirlerini yok etmesiyle ilgili yaptığı ve ‘Hawking Radyasyonu' olarak bilinen teoriyi keşfetti. İngiliz bilim insanı çözümleri hesaplama veya deney yapmadan görselleştirme yeteneğiyle biliniyordu.

Hawking popüler kültürün de parçasıydı. The Simpsons çizgi filminde Homer karakteriyle yan yana resmedilmiş, BBC'nin komedi dizisi Red Dwarf'ta kendini oynamış, Uzay Yolu II: Yeni Nesil (Star Trek: New Generation) filminde hologramı yer almıştı.

Pink Floyd rock grubu da, 1994 tarihli The Division Bell adlı albümlerindeki Keep Talking şarkılarında Hawking'in mekanik sesini kullandı.

Stephen Hawking, Cambridge Üniversitesi'nde matematik profesörü olarak çalışmaya devam etti, 2011 yılında Ceviz Kabuğundaki Evren (The Universe in a Nutshell) kitabını yayımladı