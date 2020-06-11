Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ediyorlar

Adana’da Seyhan Nehri üzerine inşa edilen Seyhan Barajı’nın 64 yıl önce su tutmaya başlamasıyla birlikte merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi mezarlığı su altında kaldı. Kuraklık dönemlerinde DSİ’ye ait kanallara su verilince göldeki suyun azalması nedeniyle mezarlık ortaya çıkarken, bu yıl kanallara su verilmedi.

Bu yıl, yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar da sandalla göle açılarak, mezarlığın üzerinde dua etti.

SANDALDA DUA

Mahalle sakinlerinden emekli Mustafa Güngör (58), suların çekildiği zaman mezarlık ziyareti yapabildiklerini ancak suyun yüksek olduğu zaman sandalla ibadet edebildiklerini kaydederek, “Büyüklerimizin, yakınlarımızın mezarlarına gittik, duamızı ettik. Elimizden geldiği kadar uzaktan da olsa dua ediyoruz” dedi.

GÖREN ŞAŞIRIYOR

Mahallede besicilik yapan Erol Salcan (64) ise büyükannesi ile pek çok akrabasının sular altında kalan mezarlıkta bulunduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

* Bu bölgedeki Topalak, Karalarbucağı, Bayramhacılı gibi mahalleler de yıllar önce sular altında kaldı.

* Su çekildiği zaman ziyaretlerine gidiyorduk ama uzun bir zamandır çekilmedi, biz de gördüğünüz gibi kayıkla açılıyoruz, Fatiha okuyoruz.

* Uzaktan bakanlar, bilmeyenler, ‘Bu adamlar ne yapıyor?’ diye şaşırıyor zaman zaman, ne için dua ettiğimizi soruyorlar. (DHA)