Su gibi kıyak, kamu kaynağı böyle peşkeş çekildi

Aydın'da geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan su kaynağı ihalesi AKP'li belediyeye, belediyenin de bir firmaya vermesi kamu kaynaklarının nasıl peşkeş çekildiğini gözler önüne serdi. Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın (YİKOB) AKP'li Bozdoğan ilçe belediyesine, belediyenin de ünlü bir su firmasına, (Pınarsu) yaptığı kıyağı ortaya çıkaran İçişleri Bakanlığı emekli bürokratı Haşmet Aysan, “Su gibi kıyak, kamu kaynağını peşkeş çekmek demektir” dediği süreci SÖZCÜ'ye anlattı.

FİRMA 10 YIL ÖNCE 13 LİRADAN ALDIĞI SUYU BU YIL 8 LİRADAN ALDI

Aysan'ın verdiği bilgi ve belgelere göre Bozdoğan ilçesinde 2010 yılında, tonu 13 liradan yıllık 140 bin ton su alan su firmasının sözleşmesi Temmuz ayında sona erdi. Kaynağı ihaleye çıkaran Aydın YİKOB, söz konusu kaynakları 2886 Sayılı kanun’un 51/ g maddesine göre “Bozdoğan Belediyesinin kendi ihtiyacını karşılaması” amacıyla pazarlıkla AKP'li belediyeye tonu 3 lira 16 kuruştan verdi. Kaynağı kiralayan AKP'li belediye ise üç ay sonra, Ekim ayında açtığı ihale ile kaynağı 10 yıl önce tonu 13 liradan alan Pınarsu'ya 8 liradan vererek, 5 yıl için sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre su firması, ilk yıl 130, sonraki yıllarda 140 bin ton su alarak belediyeye 5 milyon 240 bin lira ödeyecek.

YİKOB'un belediyeye kaynak yaratmak için bu işlemi yaptığını söyleyen Aysan, “Kronik Enflasyon yaşayan Türkiye’de 2010 yılında 13 TL ihale edilen kaynak suyu bundan 10 yıl sonra 2020 yılında 3 TL'den satmak demek kamu kaynağını peşkeş çekmek demektir. Üstelik kamuya borcu olduğu için ihaleye bile katılmaması gereken belediye veriliyor. Aynı belediye daha önce 16 liradan ihaleye çıkardığı suyu tonu 8 liradan söz konusu firmaya veriyor. Oysa firmanın ihaleye fesat karıştırma davası sürdüğü için ihaleye bile katılmaması gerekiyor. Bu ihale ile Valilik, yani kamu zarara uğratılmış, Bozdoğan belediyesine kaynak sağlanmış, Pınarsu'ya ise on yıl öncesinin neredeyse yarı fiyatına verilerek kıyak yapılmış oldu”dedi.

KONUYU YARGIYA TAŞIYACAK

Benzer oyunun daha öncede tezgahlandığını, kendisinin konuyu yargıya taşıdığını, ihaleye fesat karıştırma davasının devam ettiğini söyleyen Haşmet Aysan,”Büyük şehir Belediyelerinin oluş sürecinde de benzer oyun oynanmak istendi. O zaman şikayetçi oldum. Süren ihaleye fesat karıştırma davasının 25 Aralık'ta duruşması var. Bunca şey bu kadar aleni nasıl yapılır anlayamıyorum” diyerek kamu yararı açısından yeni ihale ilgi ilgili de dava açacağını söyledi.