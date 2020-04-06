Su kesintisi listesi… İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da düzenlenen bakım onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde planlı su kesintileri olduğu gibi arıza kaynaklı su kesintileri de meydana geliyor. İstanbul su kesintisi listesi İSKİ sitesinde yer alıyor ve vatandaşlar buradan suların tahmini olarak saat kaçta geleceğine erişebiliyor. İşte İSKİ su kesintisi listesi…

6 NİSAN SU KESİNTİSİ LİSTESİ

K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Sultanmurat Mah,Cennet Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-04-06 10:14:03.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Atatürk Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-04-06 10:23:16.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.4.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ANLIK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN