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Su kuyusunda facia… 2 kişi öldü, 4 kişi tedaviye alındı

Denizli'de indikleri su kuyusunda su tahliye motorunun egzozundan çıkan gazdan zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de hastanede tedaviye alındı.

17:02 -
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Denizli’nin Çameli ilçesinin kırsal Yeşilyayla Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında, 8 metre derinliğindeki su kuyusuna inen kişi, su tahliye motoruyla içerideki suyu tahliye etmek istedi. İsmi öğrenilemeyen kişi, bir süre sonra su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlendi.

(FOTO: DHA)

BAYGIN HALDE HASTANEYE

Yardım için peş peşe kuyuya inen 5 kişi de gazdan zehirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan 6 kişiden 2’sinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Baygın haldeki 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. (DHA)

Denizli facia
Son güncelleme: 17:10 25.05.2020
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