Su tulumbası hırsızlarına ilginç not: Senden usandık…

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinin Kayadibi Mahallesi’nde hayırsever İslam Yaşar’ın vatandaşların su içmesi için su kuyusunun üzerine yaptırdığı tulumbalar, her defasında hırsızlar tarafından çalındı.

YETER Kİ ÇALMA

Hırsızlık olaylarından bıkan Yaşar, çareyi not bırakmakta buldu. Su tulumbasının yanına diktiği levhaya, “Bu tulumbayı çalan arkadaş senden usandık. Eğer çalmak için tekrar gelirsen beni ara. Sana 50 lira vereceğim. Yeter ki çalma” şeklinde yazı yazıp, numarasını bıraktı.

Bugüne kadar 20 su tulumbasının çalındığını belirten İslam Yaşar şunları söyledi:

* Bir mesaj bırakmak için bu yazıyı düşündük, yazdık. Paraya ihtiyacı varsa gelsin, bizden alsın. Yeter ki çalmasın.

AZICIK VİCDAN…

* Bıktığımız için bu levhayı uygun gördük. İnşallah dikkate alır bir daha da çalmaz.

* Azıcık vicdanı varsa çalmaz diye ümit ediyoruz. 50 lira az gelirse biraz daha fazla vermeye de razıyız.

* Bunun yenisi 170 lira. Çalıp bunu 20 lira 30 liraya hurdaya veriyor.

* İnsanlara ve hayvanlara herkese zararı olmuş oluyor. (DHA)