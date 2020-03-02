Şubat ayında 22 kadın cinayete kurban gitti, 12 kadının ölümü ise şüpheli

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), şubat ayında işlenen kadın cinayetlerine ilişkin raporunu paylaştı. Raporda, 12 kadının ölümünün şüpheli olduğu belirtilirken, 15 kadının neden öldürüldüğünün bahanesinin tespit edilemediği, ikisinin ekonomik, 5'inin boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldüklerine dikkat çekildi.

EN FAZLA CİNAYET ANKARA’DA

En fazla kadın cinayeti Ankara’da işlenirken, kadınlardan 10’u ateşli silahlarla, 9'u kesici aletle, 2'si darp edilerek, 1'i boğularak öldürüldü.

KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Şubat ayı cinayetleri incelendiğinde, kadınların en çok evlerinde öldürüldüğü görüldü. Evinde cinayete kurban giden kadın sayısı 13 olurken, 3'ü sokak ortasında, 1'i otelde, 1'i arazide, 1'i ıssız bir yerde öldürülmüştür. 3 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi.

ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN İSİMLERİ

Irmak Kravishvili, Zehra Erdem, Hatice Çetinbaş, Pervin Yıldırım, Manar Alahmed, Sevil Arslan, Özlem Pirdal, Meryem Sıdo, Yasemin Tüfek, Gönül Ö., Şeyma Yıldız, Hafize F., Lemia Zaitar, Melehat Ayhan, Emine Yıldıırm, Fatma D., Şükran Taşinen, Özlem Özen, Gülistan Özcan, Nurhan Erkan, Dursiye Sağlam, Zeliha Armağan

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLAN KADINLAR

Mehtap Ateş, Gülay Elçi, Pakize Çavuşoğlu, Fatma Yıldızdal, Dilek Türel, Fatmagül Ordu Özen, Dilek E., Berna Y., Didem Turan., Zelal Yılmaz, Moreen Mikhael Yousuf ve kimliği tespit edilemeyen bir kadın