Suç makineleri kılık değiştirdi ama kaçamadı

Polisi harekete geçiren olay, 20 Nisan'da Üsküdar Doğancılar'da meydana geldi. İddiaya göre; gündüz vakti bir eve giren hırsızlar; 2 pırlanta yüzük, 1 alyans altın yüzük, 2 pırlanta kolye, 1 altın bileklik, yaklaşık 3 bin lira nakit para ve Canik TP9 marka bir tabancayı alarak kaçtı. Yaşanan olayın polise bildirilmesi üzerine İstanbul Emniyetine bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

TAKSİYLE KAÇTILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binadaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Eve giren hırsızların 3 kadın olduğu anlaşıldı. Çevredeki kamera kayıtlarını da toplayan hırsızlık dedektifleri, şüphelilerin bir taksiye binerek uzaklaştıklarını tespit etti.

YAKALANDILAR

Taksinin plakasını alan ekipler, şüphelilerin gittiği adresi de belirledi. Seda M.(27) Şerife G.(35) ve Sibel M.(23) olduğu anlaşılan hırsızlar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Yakalanan kadın hırsızlar emniyete götürülürken suç dosyalarının kabarık olduğu ortaya çıktı. Şerife G.'nin 26'sı “Evden hırsızlık” olmak üzere 29; Seda M.'nin 19'u “Hırsızlık”dan 23; Sibel M.'nin ise 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

BÖLGEYE GÖRE FARKLI KILIK

Görüntülerde, başörtü ve pardesü giydikleri görülen hırsızların, evlere girerken kılık değiştirdiği de ortaya çıktı. Tanınmamak ve dikkat çekmemek için hırsızlık yaptıkları bölgelere göre kılık değiştiren şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

BİRİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Şerife M. tutuklanırken, Sibel G. ve Seda M. hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.