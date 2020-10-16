Suç makinesi üç yıl sonra kıskıvrak yakalandı

Honaz'da yaklaşık 3 yıl önce Soner Kızılırmak (36) ve Murat Uğur Pınarbaş (29) isimli iki arkadaş 4 ay arayla ortadan kaybolmuş ve bir daha da izlerine rastlanmamıştı.

İki arkadaşın cinayete kurban gittiğini ifade eden yakınları kayıplardan Fatih B.’yi sorumlu tutmuştu. O dönemde cinayet suçlamasıyla yakalandığında cebinden 8 kişilik infaz listesi çıkan Fatih B., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

3 YIL SONRA YERİ TESPİT EDİLDİ

Kayıp aileleri tarafından ortaya atılan iddialar üzerine o dönemde günlerce kazı ve göletlerde su altı araması yapılması yapılmış ancak herhangi bir ize rastlanamamıştı. Fatih B. ise serbest kalmasının ardından kaçarak izini kaybettirmişti.

Jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 5 ayrı suçtan aranan ve 56 tane devam eden yargılaması olan firari şüpheli Fatih B.’nin Honaz ilçesinde saklandığı adresi belirledi.

“TESLİM OLMAMAK İÇİN TABANCAYA MERMİ SÜRDÜ”

JASAT, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Fatih B’nin söz konusu eve operasyon düzenledi. “Teslim ol” çağrısına elindeki tabancaya mermi sürerek cevap veren ve kaçma girişiminde bulunan şüpheli, JASAT tarafından kıskıvrak yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet mermi ile kristal adı verilen uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınarak Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Fatih B., sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. (İHA)