Suç örgütü operasyonunda cephanelik ele geçirildi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Beylikdüzü'nde bir suç örgütünün yasa dışı faaliyetleri üzerine harekete geçti. İlçedeki bazı AVM'lerdeki eğlence mekanlarını ve bazı taksi duraklarını zorla ele geçirmeye çalışan suç örgütünün elebaşının Mesut D. olduğu tespit edildi. Araştırmada Mesut D. ile bağlantılı 23 isme daha ulaşıldı.

24 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonrasında şüphelilere yönelik operasyon kararı alındı. Muş, Mardin, Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen baskında, 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise adeta cephanelik ele geçirildi.

31 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde, aralarında Kalaşnikof (AK-47) ve keskin nişancı tüfeğinin de bulunduğu 18 uzun namlulu silah, 2 Uzi tipi hafif makineli silah, 11 tabanca ve çok sayıda bıçak bulundu.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 22'si tutuklandı.