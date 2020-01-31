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Suç örgütüne operasyon! Tutuklu sayısı 11’e yükseldi

Denizli’de kaçırdıkları kişiyi kelepçeleyerek 3 gün boyunca alıkoyan suç örgütü üyesi 2’si kadın 7 kişi tutuklanmıştı. Gelen son haberlere göre, suç örgütüne yönelik düzenlenen yeni operasyonda 4 şüpheli daha gözaltına alınarak tutuklandı.

22:51 -
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Suç örgütüne operasyon! Tutuklu sayısı 11’e yükseldi

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri geçtiğimiz gün organize suç örgütünü takibe aldı. Takibe alınan suç örgütü zorla alıkoyma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, adam kaçırma ve gasp suçlarına karıştıkları iddia edilen 2’si kadın 7 kişiyi önceki gün gözaltına aldı.

Suç örgütü operasyonu kapsamında 7 kişi R.D. isimli kişiyi zorla kaçırarak 3 gün boyunca bir evde kelepçe takmak suretiyle zorla tuttuğu ve gasp edildiğinden dolayı Taylan Y., Abdullah K., Barış D., Deniz D., Ersin E., Hatice Ö. ve Cemil C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyedeki işlemlerden sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin eş zamanlı yaptığı operasyonda 2'si kadın 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.R.A, Ö.Ö, F.A, S.G çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklandı. C.A. ve B.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yanı sıra adliyeye getirilen şahıslar gazetecilerin ‘Kaç kişiyi kaçırdınız?’ sorusuna ‘Dalgamı geçiyorsunuz’ şeklinde cevap verdi.

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ZORLA ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇİRMEK İSTEDİLER

Şikayetçi olan Ö.S. ifadesinde geçtiğimiz gün tutuklanan 7 şahsın, yakınlarının tehdit ettiğini ve gece aracının önünü keserek zorla kaçırıldığını belirttiği öğrenildi. Şahıs, tabanca zoru ile bir bağ evine götürüldüğünü ve şikayetinden vazgeçmesi isteyerek serbest bıraktıklarını ifade etti. (İHA)

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