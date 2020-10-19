Suç örtülerinin tercihi ‘kullan at’ silah imalathanesine baskın

Operasyon İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Çetelere silah sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yapan polis ekipleri Başakşehir, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada, silah üretildiği bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmalarda adresin, mobilya üretimi için ruhsatlandırıldığı ancak silah üretildiği tespit edildi.

2 MİLYON 600 BİN MERMİ ÇEKİRDEĞİ

Baskında, 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise tamamlanmış halde 13 tabanca, bin 750 açılmış namlu, bin 80 adet kapalı namlu, bin 590 tabanca gövdesi, 280 şarjör, 3 kurusıkı tabanca, 640 kurusıkı tabanca fişeği ve 2 milyon 600 bin adet 7.65 çapında mermi çekirdeği ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Daha önce de benzer suçlardan kaydı bulunan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

ÖNCE KURUSIKI SONRA GERÇEK

Emniyet uzmanlarına göre, şüpheliler silah imalathanesine dönüştürdükleri fabrikalarda önce bazı firmaların ürettikleri kuru sıkı silahları üretiyorlardı. Ele geçirdikleri döküm kalıp taslakları sayesinde bu işi kolayca yapan şüpheliler, birleştirme öncesinde, mermi atışını engellemek için kapalı olan namlu ağzını açıyorlardı. Ardından silahlar birleştirilerek üzerlerinde farklı markalara ait isimler işleniyordu.

TEK KULLANIMLIK

Bu tip silahların bin ila 2 bin lira arasında satıldığını belirten uzmanlar, kullananlar için de güvensiz olduğunu belirtiyor. Bazen atış yapan kişinin elinde patlayan silahların ucuz olması sebebiyle tercih edildiği ancak namlusunun çabuk şişmesi sebebiyle de çok fazla kullanılmadığı belirtiliyor. Özellikle suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu satıcılarının iz bırakmamak için tercih ettiği bu tip silahlar, tek kullanımlık olarak tercih ediliyor.