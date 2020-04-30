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Suçüstü yakalandılar! Biri tezgahtan ikisi duşakabinden çıktı

Bursa'da, corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde açılarak, kumar oynatılan 2 iş yerine yapılan baskında, polisten kaçmak isteyen bir çift, saklandıkları duşakabinde yakalandı.

17:34 -
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Suçüstü yakalandılar! Biri tezgahtan ikisi duşakabinden çıktı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde, corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 iş yerinin açıldığını ve kumar oynandığını belirledi.

DUŞAKABİNDE YAKALANDILAR

2 iş yerine baskın düzenleyen ekipler, 40 kişiyi yakaladı. Çok sayıda fiş ve iskambil kağıdı ele geçirilen baskında, polisten kaçmaya çalışan bir çift, gizlendikleri duşakabinde, bir kişi de mutfak lavabosunun altındaki dolapta yakalandı.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye toplam 4 bin 900 TL para cezası kesilirken, kumar oynatmak için yer temin eden 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 40 kişinin tamamına ise Hıfzısıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 126 bin lira para cezası kesildi. DHA

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