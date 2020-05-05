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Sudan’daki Türk corona hastası ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi!

Sudan'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi sonucu pozitif çıkmasına rağmen tıbbi yetersizlik nedeniyle tedavi edilemeyen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

21:05 -
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Sudan’daki Türk corona hastası ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi!

Sudan’ın başkenti Hartum’a inen Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçaktaki özel kıyafetli görevliler, Alsaaha Hastanesi’nden aldıkları Hanefi Aydın’ı, ambulans uçağa yerleştirdi.
Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından ambulans uçak, İstanbul’a doğru yola çıktı.

20.15 sıralarında Atatürk Havalimanı’na ulaşan uçak genel havacılık terminaline iniş yaptı.

Burada, ambulans uçaktan alınan Aydın, ambulansa konularak Maltepe Başıbüyük’te bulunan İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasına götürüldü. DHA

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