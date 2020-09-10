Sude Andaş’ın 3 yıllık kâbusu… Paylaşımı çok pahalıya patladı

Sude Andaş 2017 yılında kedisinin dozer altında kalarak can vermesi sonrası sosyal medya hesabından üzüldüğünü belirten bir gönderi paylaştı. Ancak bu paylaşım başta hayvanseverler olmak üzere birçok kişi tarafından yanlış anlaşıldı. Andaş’ın adına açılan sahte hesaplardan işkence yapılan ve öldürülen hayvan videoları paylaşılması 20 yaşındaki genç kızı zor durumda bırakmaya başladı.

TEHDİTLER ALDIM

Çok sayıda tehdit aldığını belirten Andaş şunları anlattı:

* 3 sene önce kendi baktığım kedilerden bir tanesini dozer ezdi ve gözü çıktı. Daha sonrasında ben de sosyal medyada kedimin fotoğrafını paylaştım ve olaydan duyduğum üzüntüyü dile getirdim.

* Bazı kötü niyetli kişiler ise, sosyal medyada kedinin gözünü benim çıkarttığıma yönelik paylaşımlarda bulununca linç yedim. Adıma sahte hesaplar açıldı ve hayvanlara işkence edilen görüntüleri benim yaptığıma yönelik paylaşımlarda bulunuldu.

* Telefon numarama ulaşan kişilerden küfür, tehdit ve hakaretler aldım. Okuluma gelmekle bile tehdit edildim.



BAKIŞLAR DEĞİŞTİ

Çevresindeki insanların da rahatsız edici bakışlarına maruz kalan Andaş, “Haberi okuduktan sonra sınıfımda, listede ismimi gören bazı insanların bana bakış açıları ve benimle konuşma tarzları değişti, tepki aldım. Hocalarım tarafından böyle tepkiler almasam da arkadaş çevremin veya okuldaki öğrencilerin rahatsız edici bakışlarına maruz kaldım” şeklinde konuştu.

2017’DEN BERİ DEVAM

Ad ve soyadının bu şekilde kullanılmasının hayatını etkilenmesini istemediğini söyleyen Andaş şöyle devam etti:

* Ben ileride güzel bir meslek sahibi olacağımı düşünüyorum, hedeflerim var fakat ad ve soyadım bu şekilde kullanılarak açılan hesapların hayatımı etkilemesini istemiyorum. 2017'den beri bu olay ile mücadele ediyorum.

* Sakarya Valiliği’nden de geçtiğimiz günlerde konu ile alakalı bir basın açıklaması yapıldı fakat buna rağmen insanlar paylaşımlarına devam ediyorlar, mağdurum.

ŞİKAYETTE BULUNDUM

Andaş, “Bu haberlerin kaldırılması ve bunu yapanların tespit edilerek cezalandırılması için şikayette bulundum. Şikayetçi olduğumu duyan İnstagram hesapları korkup kapadı, Twitterda’da gündeme geldim ve bunun mağduriyetini de yaşadım” ifadelerini kullandı.

HAYVANLARLA İÇ İÇE

Andaş hayvanları .ok sevdiğini belirterek şunları söyledi:

* Ailem her zaman benim destekçim. Hayvanlarla iç içe bir yerde yaşıyorum. Benim beslediğim kediler hala var. Hayvanları gerçekten çok fazla seviyorum. Artık kedilerin yanına yaklaşırken bile yapmadığım bir şeyi yaptım diye gösteren insanlar yüzünden korkuyorum.

* Çünkü insanların baskı ve tepkisi beni çok rahatsız ediyor. Sevgim hayvanlara karşı hiçbir zaman bitmiyor fakat bir dokunuş, bir sevme bile insanı rahatsız ediyor çünkü bu olaylardan kaynaklı sürekli aklıma geliyor.

HAYVANLARI SEVİYORUM

Andaş, “Lütfen benim adıma açılan hesaplara inanmayın, çünkü hiçbiri benim değil. Ben gerçekten hayvanları çok fazla seviyorum, onlar bir canlı ve hepsini çok seviyorum. O yüzden benim adıma açılan hesapların hiçbirine inanmayın, çünkü hiçbiri benim adıma ait değil” diye konuştu.