Sudenaz’dan acı haber geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Liman Görevlisi Serdal Ömür' ün 17 yaşındaki kızı Sudenaz Ömür Cuma günü sahura kalktığında aniden fenalaştı.
Ömür, Konacık Mahallesi’ndeki evlerinden ailesinin çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
YAŞAM MÜCADELESİ ÜÇ GÜN SÜRDÜ
Astım krizi geçirdiği ve nefessiz kaldığı belirtilen Sudenaz üç gün süren yaşam mücadelesini dün sabah saatlerinde kaybetti.
Sudenaz'ın cenazesi Gümbet Mahallesi’ndeki Karaburgaz Mezarlığı’nda babası Serdal Ömür, ailesi ve yakınlarının katıldığı tören ile toprağa verildi.