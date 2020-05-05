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Sudenaz’dan acı haber geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Sudenaz Ömür sahurda fenalaştı. Ailesinin hastaneye yetiştirdiği genç kız üç gün sonra yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER
15:20 -
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Sudenaz’dan acı haber geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Liman Görevlisi Serdal Ömür' ün 17 yaşındaki kızı Sudenaz Ömür Cuma günü sahura kalktığında aniden fenalaştı.

Ömür, Konacık Mahallesi’ndeki evlerinden ailesinin çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

YAŞAM MÜCADELESİ ÜÇ GÜN SÜRDÜ

Astım krizi geçirdiği ve nefessiz kaldığı belirtilen Sudenaz üç gün süren yaşam mücadelesini dün sabah  saatlerinde kaybetti.

Sudenaz'ın cenazesi Gümbet Mahallesi’ndeki Karaburgaz Mezarlığı’nda babası Serdal Ömür, ailesi ve yakınlarının katıldığı tören ile toprağa verildi.

bodrum Cuma Haber Muğla
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