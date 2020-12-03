Suikast ihbarı sonrası İmamoğlu’nun aracında dikkat çeken değişiklik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Başakşehir'de Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi'nin (ÖZGEM) açılışını gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun etkinliğe; İBB Başkanı seçildikten sonra da kullanmaya devam ettiği özel aracı yerine İBB'nin başkanlığa tahsis edilmiş zırhlı makam aracı ile gelmesi dikkat çekti.

İmamoğlu'na “suikast ihbarı nedeniyle güvenlik önlemi olarak mı makam aracını değiştirdiği” soruldu. İmamoğlu, değişikliğin güvenlik önleminden kaynaklanmadığını söyleyerek “Yok değil. Diğer aracım bir haftadır bakımda. Bir hafta, 10 gün sonra geliyor. Ufak tefek sıkıntıları vardı. O benim şahsi arabam. Bu kurumun arabası. Bazen kurumun arabasına biniyorum ama öbürünü de özlüyorum. Onu seviyorum çünkü arkada çalışıyorum, o benim ofisim gibi. 10-12 yıldır o tür arabaya biniyorum. İnşallah geliyor yakında” dedi. İmamoğlu'nun kullandığı özel aracının da zırhlı olduğu öğrenildi.