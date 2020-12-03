Suikastlarda kullanılan 50 kalem silah ele geçirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çevre illerden temin ettikleri silah ve mühimmatları Denizli'de silah kaçakçılığı yapan kişilere satarak piyasaya sürmeye hazırlanan iki kişiyi yönelik istihbarat bilgisi aldı.

Şüphelileri takibe alan ekipler Tavas'a bağlı Sarıabat Köyü bölgesinde yol kontrol noktasında şüphelilerin içinde olduğu aracı durdurdu.

Jandarma ekipleri durdurulan araçtaki iki kişiye silahlarını doğrultarak ellerini yukarı kaldırarak araçtan çıkmasını istedi. Araçtaki iki kişi gözaltına alınırken yapılan aramada suikastlarda kullanılan tipte 50 adet kalem silah ve 175 adet de mermi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.