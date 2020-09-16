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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Eylül su kesintisi listesi…

İstanbul’da bugün bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak. Üç ilçede bakım ve onarım çalışması sebebiyle kesilecek suların ne zaman gelecek İSKİ tarafından paylaşıldı.

16:10 -
Haberler Gündem
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Eylül su kesintisi listesi…

Su kesintileri, Ataşehir, Bakırköy ve Beyoğlu ilçelerinden gerçekleşecek.

İşte İSKİ tarafından yapılan açıklama;

İlçe: Ataşehir

Etkilenen Mahalleler: Mustafa Kemal Mah,Yeni Sahra Mah,Örnek Mah,Fetih Mah,Aşık Veysel Mah,Barbaros Mah,Esatpaşa Mah

Arıza Sebebi: Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Açıklama: Küçükbakkal Köy Barabaros Mahallesi 900 Mm İsale Hattı Üzerinde Metro Çalışması Sebebiyle Deplase Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 16.09.2020 09:57

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2020 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Bakırköy

Etkilenen Mahalleler: Zuhuratbaba Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 16.09.2020 15:16

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler: Halıcıoğlu Mah,Örnektepe Mah,Sütlüce Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 16.09.2020 15:35

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2020 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ ARIZA KAYIT EKRANI

Su kesintilerinizi İSKİ’ye bildirmek için aşağıdaki linkten adres bilgilerinizi girebilirsiniz.

İSKİ ARIZA KAYIT LİNKİ

Aşık Veysel Ataşehir Bakırköy istanbul metro Mustafa Kemal
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