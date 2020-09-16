Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Eylül su kesintisi listesi…

Su kesintileri, Ataşehir, Bakırköy ve Beyoğlu ilçelerinden gerçekleşecek.
İşte İSKİ tarafından yapılan açıklama;
İlçe: Ataşehir
Etkilenen Mahalleler: Mustafa Kemal Mah,Yeni Sahra Mah,Örnek Mah,Fetih Mah,Aşık Veysel Mah,Barbaros Mah,Esatpaşa Mah
Arıza Sebebi: Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama: Küçükbakkal Köy Barabaros Mahallesi 900 Mm İsale Hattı Üzerinde Metro Çalışması Sebebiyle Deplase Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 16.09.2020 09:57
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2020 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Bakırköy
Etkilenen Mahalleler: Zuhuratbaba Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 16.09.2020 15:16
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler: Halıcıoğlu Mah,Örnektepe Mah,Sütlüce Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 16.09.2020 15:35
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2020 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSKİ ARIZA KAYIT EKRANI
Su kesintilerinizi İSKİ’ye bildirmek için aşağıdaki linkten adres bilgilerinizi girebilirsiniz.