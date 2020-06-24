Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Haziran su kesintisi listesi…

İstanbul’da düzenlenen bakım onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde planlı su kesintileri olduğu gibi arıza kaynaklı su kesintileri de meydana geliyor. İstanbul su kesintisi listesi İSKİ sitesinde yer alıyor ve vatandaşlar buradan suların tahmini olarak saat kaçta geleceğine erişebiliyor. İşte İSKİ su kesintisi listesi…

24 HAZİRAN SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Yeşilbayır Mah

Açıklama: Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi: 24.06.2020 09:28

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Beykoz

Etkilenen Mahalleler Tokatköy Mah

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 24.06.2020 09:25

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Esenyurt

Etkilenen Mahalleler: Çınar Mah,Örnek Mah,Pınar Mah,Selahaddin Eyyubi Mah

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 24.06.2020 08:12

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Sultangazi

Etkilenen Mahalleler: Uğur Mumcu Mah

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 24.06.2020 09:03

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Sultangazi

Etkilenen Mahalleler: Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 24.06.2020 09:07

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Çatalca

Etkilenen Mahalleler: Bahşayiş Mah

Açıklama: Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi: 24.06.2020 09:28

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Üsküdar

Etkilenen Mahalleler: Kirazlıtepe Mah

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 24.06.2020 08:40

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.