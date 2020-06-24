Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Haziran su kesintisi listesi…

İstanbul’da düzenlenen bakım onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde planlı su kesintileri olduğu gibi arıza kaynaklı su kesintileri de meydana geliyor. İstanbul su kesintisi listesi İSKİ sitesinde yer alıyor ve vatandaşlar buradan suların tahmini olarak saat kaçta geleceğine erişebiliyor. İşte İSKİ su kesintisi listesi…
24 HAZİRAN SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yeşilbayır Mah
Açıklama: Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi: 24.06.2020 09:28
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Beykoz
Etkilenen Mahalleler Tokatköy Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 24.06.2020 09:25
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Esenyurt
Etkilenen Mahalleler: Çınar Mah,Örnek Mah,Pınar Mah,Selahaddin Eyyubi Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 24.06.2020 08:12
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Sultangazi
Etkilenen Mahalleler: Uğur Mumcu Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 24.06.2020 09:03
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Sultangazi
Etkilenen Mahalleler: Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 24.06.2020 09:07
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Çatalca
Etkilenen Mahalleler: Bahşayiş Mah
Açıklama: Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi: 24.06.2020 09:28
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Üsküdar
Etkilenen Mahalleler: Kirazlıtepe Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 24.06.2020 08:40
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.