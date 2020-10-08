Şule İdil davasında gerekçeli karar açıklandı

İstanbul Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda, 12 Mayıs 2016 tarihinde 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule İdil Dere hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Genç kızın ölümüne ilişkin kamyon şoförü Mümin Kılıç ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSTAÇ A.Ş. çalışanlarının “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6'şar yıla kadar yargılandıkları davada yaklaşık 4 yıl sonra karar çıkmıştı.

GENÇ KIZI FARK ETMEDİ

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, geri geri manevra yapmasına rağmen herhangi bir gözlemci bulunmadan seyir halinde olan kamyon şoförü sanık Mümin Kılıç'ın, aracın arkasından geçmekte olan genç kızı fark etmediği ve çarparak ölümüne neden olduğu anlatıldı.

KAZA OLABİLECEĞİNİ ÖNGÖRDÜ AMA NEİCEYİ İSTEMEDİ

Gerekçeli kararda, kamyon şoförünün çalışma yapılan alanda yanında gözcü bulunmadan, arka tarafı yeterince kontrol etmeden, geri geri gelerek seyir halinde olduğu, aracın arka tarafından yayaların geçtiğini gördüğü, buna rağmen aracı sürmeye devam ettiği kaydedildi. Sanığın kaza meydana gelebileceğini öngördüğünü belirten mahkeme, neticeyi isteyerek eylemde bulunduğuna ilişkin delil bulunmadığını kaydetti. Gerekçeli kararda, ceza alan diğer sanıkların ise gerekli tedbirleri almadıkları belirtildi.

4 KİŞİ BERAAT ETTİ

Gerekçeli kararda, Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Ergün Ata ve Kamil Celal Yıldırım'ın kazayla ilgili bir sorumluluğu olmadığı belirtilerek, beraatlerine karar verildiği anlatıldı.

AİLE İSTİNAF MAHKEMESİNE BAŞVURDU

Şule İdil Dere'nin ailesi istinaf mahkemesine başvurarak, karara itiraz etti. Sunulan dilekçede, kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın “olası kastla öldürme” suçundan, diğer sanıkların ise “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan cezalandırılmaları istendi.

KAMYON ŞOFÖRÜ 3 YIL 10 AY HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

Geçtiğimiz ay davayı karara bağlayan mahkeme, kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis ile cezalandırılmasına karar vermişti.

Sanık İbrahim Ruhi Kelleci'ye “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Ardından mahkeme sanık Kelleci'nin cezasını adli para cezasına çevirerek, 42 bin 400 TL adli para cezası verdi. Sanık Zafer Karasaçlı ise aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı adli para cezasına çeviren mahkeme sanık Karasaçlı'yı 26 bin 425 TL adli para cezasına çarptırmıştı.

Sanıklar Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Ergün Ata ve Kamil Celal Yıldırım'ın ise ayrı ayrı beraatlerine karar verilmişti.