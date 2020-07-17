Süleyman Akbaba’nın katili yakalandı mı? Müge Anlı Süleyman Akbaba olayı nedir?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında aranan Süleyman Akbaba'nın öldüğü ortaya çıkmıştı. 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'nın cesede, otoyol kenarında 8 poşet parçası içerisinde bulunmuştu. Daha sonra programa bağlanan Süleyman Akbaba'nın bir arkadaşı, maktulün eşinden habersiz 8 ayrı kadınla ilişkisi olduğunu açıklamıştı. Süleyman Akbaba'nın katili yakalandı. İşte Süleyman Akbaba olayının tüm detayları…

MÜGE ANLI SÜLEYMAN AKBABA OLAYI

Kayıp şahısların arandığı Müge Anlı İle Sert programına katılan Birsen Akbaba, eşi Süleyman Akbaba'nın kayıp olduğunu söylemişti. Programda kayıp şahıs olarak aranan ve Esenyurt'ta oturan Süleyman Akbaba'nın cesedi, Büyükçekme mevkinde otoban kenarında bulunan 8 ayrı çöp poşetinin içerisinden çıkmıştı. Acılı eş Birsen Akbaba, Süleyman Akbaba'nın cesedini teşhis etmişti. Programa bağlanan Süleyman Akbaba'nın bir arkadaşı, şahsın 8 ayrı kadınla ilişkisi olduğunu açıklaması ve maktulün cesedinin 8 ayrı poşette bulunması, akıllara intikam cinayetini getirmişti.



SÜLEYMAN AKBABA'NIN KATİLİ YAKALANDI

İstanbul Cinayet Büro amirliği, programda yayınlanan bilgilerle soruşturmayı genişletti. Son yapılan açıklamaya göre Süleyman Akbaba'yı, ilişki yaşadığı komşusunun eşi öldürdü. 5 gündür kayıp olan Süleyman Akbaba, olay günü ilişki yaşadığı komşusunun evine gitmiş. O sırada eve gelen komşusunun eşi, Süleyman Akbaba'ya saldırmış ve öldürmüş. Daha sonrasında ise cesedi parçalayıp poşetleri otoban kenarına bırakmış.

Cinayeti itiraf eden Süleyman Akbaba'nın komşusu ve eşi gözaltına alındı.