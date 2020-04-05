Süleyman Soylu duyurdu! ‘Sosyal mesafe’ cezası aldılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından “Bizimkiler sosyal mesafeye alıştılar. Yine bir ilimizde kumar oynarken yakalananların her birine 3 bin 150 TL para cezası, alkışlar Valimize” diye paylaşımdan bulundu. O olayın Elazığ’da yaşandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, corona virüs tedbirleri kapsamında Elazığ’da her türlü çalışmayı valilik koordinesinde yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ofisin oyun salonu şekline çevrildiğini bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi’nde bulunan iş merkezinin 6. katındaki ofisi tespit eden ekipler baskın yaptı.

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Kapısı kapalı olan mekandan sesler geldiğini gören polis, kapıyı açtırıp içeri girdi. Ofise giren polis içeride umuma açık yer şeklinde dizayn edilen 3 masa da kumar oynayan toplam da 11 kişiyle karşılaştı.

İçeride yakalanan 11 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu corona virüsü tedbirlerine aykırılıktan 3 bin 150’şer TL’den toplam 34 bin 650 TL para cezası kesildi.

Ayrıca Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın talimatıyla 30 gün ikametlerinden çıkmama tedbiri uygulanmasının yanı sıra 10’ar adette kitap okuma şartı getirildiği bildirildi.

KAVGA EDENLERE DE SOSYAL MESAFE CEZASI VERİLDİ

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Güroymak’ta bir grup arasında kavganın çıktığını ve güvenlik güçlerinin olay yerine anında intikal ettiği bildirildi.

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri tarafları gözaltına alırken, aynı zamanda corona virüsü tedbirleri kapsamında Bitlis Valiliği talimatı ile kavgaya karışan Ö.T., A.B., S.B., B.B.,H.T., S.T. ve N.T. isimli şahıslara 3 Bin 150 TL para cezası verildi.

Açıklamada, “Güroymak ilçemize bağlı Şentepe Mahallemizde çıkan kavgada toplamda 7 kişi gözaltına alınırken, aynı zamanda bu şahıslara corona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamaktan her birine 3 Bin 150 TL para cezası verildi” denildi. (İHA)

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