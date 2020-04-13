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Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı!

Rize'de bir vatandaş Süleyman Soylu'nun istifa kararının açıklamasının ardından 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis, “Öyle birşey yok istifa kabul edilmedi” diyerek vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Uzun süren ikna çalışmalarının ardından çatıdaki kişi intihardan vazgeçti.

İsmail AKDUMAN
00:36 -
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Rize’nin Pazar ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesinin ardından F.Y, isimli bir kişi ilçe merkezindeki 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu

ZOR İKNA EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar gören  güvenlik güçlerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisler “Şehitlerim beni çağırıyor” diyerek ağlamaya başlayan F.Y'yi  ikna etmeye çalıştı.

Polisler istifanın kabul edilmediğini söyleyerek ikna çalışmalarına devam ederken itfaiye ekipleri de önlem aldı. Soylu'nun istifa etmediğine ikna edilen F.Y daha sonra binanın çatısından indirildi.

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Son güncelleme: 00:42 13.04.2020
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