Sultangazi’de çocukların ‘ölüm oyunu’

Sultangazi Arnavutköy bağlantı yolu üzerinde bulunan hız denetleme direğine tırmanarak çıkarak, karşı yöne geçen 14-15 yaşlarındaki 6 çocuk yürekleri ağza getirdi.

İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan Ahmed-i Hani Parkı’na gelen 6 çocuk direğe tırmanarak karşı yöne geçti. O anlar ise, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

BÜYÜK TEHLİKE

Görüntüleri izleyen mahalle sakinlerinden Ayşe Dinç şunları ifade etti:

* Görüldüğü üzere ortada çok büyük bir tehlike var. Çocuklar için çok problem. Bizim çocuklarımız şu an çok küçük ama büyüklerini gördükleri zaman aynı şeyi yapacaklardır.

* Buna bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Yetkililerin bu konuda bir şey yapması gerektiğini düşünüyorum.