Sultangazi’de hafriyat kamyonu caddeyi savaş alanına çevirdi

Sultangazi’de saat 11.00 sıralarında yokuş aşağıya inen hafriyat kamyonunun sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle aracın hakimiyetini kaybetti.

ALTI ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Giderek hızlanan hafriyat kamyonu araçlara çarpa çarpa ilerlemeye başladı. Çarptığı 6 aracı hurda yığını haline getiren kamyon önünde sürüklediği bir araçla birlikte bina duvarına çarparak durabildi.

Kamyon sürücüsünün yaralandığı feci kazada şans eseri ölen ya da başka yaralanan olmadı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. DHA