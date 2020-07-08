Sultangazi’de hareketli dakikalar… Polis çalışma başlattı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Yüzleri maskeli ve silahlı oldukları iddia edilen 4 şüpheli, bankadan para çekerek otomobiline binen Hasan Sevim’i takip etmeye başladı.

Bir süre sonra Hasan Sevim, arkadaşının iş yerinin önünde durarak otomobilini park etti. Şüpheliler, otomobilin yanına gelip camı kırarak, 85 bin lirayı gasp etti.

SİLAHLA TEHDİT ETTİLER

Kimliği belirsiz kişiler, sesleri duyarak dışarıya çıkan Hasan Sevim’i silahla tehdit etti. Parayı gasp eden şüpheliler, geldikleri otomobille kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri camı kırılarak, paranın alındığı otomobilde parmak izi incelemesi yaptı. Ekiplerin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor. (DHA)

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