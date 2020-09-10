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Sungurlu belediye başkanı coronaya yakalandı

Çorum'un Sungurlu İlçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in corona virüsü testi pozitif çıktı. Başkan Şahiner sağlık durumunun iyi olduğunu ve evde karantina altında olduğunu açıkladı.

İsmail AKDUMAN
08:55 -
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Sungurlu belediye başkanı coronaya yakalandı

Çorum’un Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, kontrol amaçlı yaptırdığı corvid-19 testi sonucu pozitif çıktı. Hiç bir belirti göstermeyen Şahiner evinde karantina altına alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Başkan Şahiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını ve dikkatli olmalarını isteyerek, “Yapılan kontrollerin ardından covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Şu an için sağlık durumum gayet iyi. 14 günlük karantina ve tedavi sürecim başladı. Evimde dinleniyorum. Dualarınızı bizden eksik etmeyin” ifadelerine yer verdi.

Corona Çorum Sağlık sosyal medya
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