Süper Ay ne zaman gerçekleşecek? Gökyüzünde görsel şölen…

Bu akşam gerçekleşecek olan “Süper Ay” için çıplak gözle gökyüzüne bakanlar Ay’ın Dünya’ya her zamankinden daha yakın ve daha büyük olduğunu gözlemleyebilecek. Peki Süper Ay nedir? Süper Ay ne zaman gerçekleşecek?

SÜPER AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya’ya en yakın noktaya ulaştığında yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözüküyor. Ay tutulması da Dünya’nın Güneş ile Ay’ın arasına girip, Ay’ın üzerine gölgesinin düşmesiyle oluyor.Süper Ay tutulması da bu iki olayın aynı anda meydana gelmesiyle yaşanıyor.

Süper Ay tutulması sırasında, Dünya’nın arkasından gelen Güneş ışınlarının Ay’ı kızıla boyaması nedeniyle bu olaya ‘Kızıl Ay tutulması’ ya da ‘Kanlı Ay tutulması’ da deniyor.

SÜPER AY NE ZAMAN?

Süper Ay, 9 Mart’ta gözlemlenebilecek. Yılın diğer Süper Ayları ise 8 Nisan ve 7 Mayıs'ta gözlenebilecek.