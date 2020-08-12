Süper Loto 11 Ağustos sonuçları! Yeni Süper Loto’da devir…

Yenilenen sistemiyle ikramiye miktarının arttığı ve biletlerin de değiştiği Süper Loto'da büyük ikramiye tutarı 27 milyon 253 bin TL olarak açıklandı. Dün gerçekleştirilen 12 Ağustos tarihli Süper Loto çekilişinde kimse numaraları doğru tahmin edemeyince ikramiye devretti…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto'da yeni format sonrası 5. çekiliş dün akşam saat 20.00'da yapıldı. Süper Loto'da büyük ikramiye 27 milyon 247 bin 648 TL olarak belirlendi. Şanslı rakamlar ise; 1-9-14-40-48-58 olarak belirlendi. Milli Piyango'nun en fazla oynanan şans oyunlarından Süper Loto'da bu akşam büyük ikramiye tutarı 27 milyon 247 bin 648 TL olarak açıklandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.