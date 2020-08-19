Süper Loto 18 Ağustos çekiliş sonuçları… İkramiye katlanmaya devam ediyor!

Süper Loto'da büyük ikramiye katlanarak arttı. Tamamen özelleşmesiyle birlikte şans oyunu severlerin gündeminden düşmeyen Süper Loto çekiliş sonuçları merak ediliyor. İşte Süper Loto 18 Ağustos sonuçları ve ikramiye dağılımı…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Süper Loto’nun çekilişi bu akşam saat 21.30’da noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Süper Loto’da şanslı rakamlar; 17-15-32-24-26-10

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.