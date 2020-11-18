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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye yine devretti

Milli Piyango Süper Loto’da 47. çekiliş dün akşam canlı yayında gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan Süper Loto’da büyük ikramiye için belirlenen şanslı numaralar şunlar oldu; "5 - 18 - 24 - 28 - 42 - 51"

Güncellenme: 08:35, 18/11/2020
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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye yine devretti

Altı bilenin çıkmadığı akşamda büyük ikramiye yine devretti. Çekilişte beş rakamı doğru tahmin eden 11 kişi ise toplam 24 bin 609 liranın sahibi oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto'nun 17 Kasım tarihli çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 5 – 18 – 24 – 28 – 42 – 51

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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