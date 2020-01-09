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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (09.01.2020)

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15'te açıklanacak. Geçen hafta düzenlenen çekilişte şanslı rakamları bilen çıkmaması sonucu birinci devir gerçekleşti. En son belirlenen büyük ikramiye tutarı 2 milyon liraydı. İşte 9 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları...

20:25 -
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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (09.01.2020)

Süper Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasına dakikalar kaldı. Süper Loto oyununda 6 şanslı rakamı bilen çıkana kadar devir devam ediyor. Milli Piyango İdaresi, Pazartesi On Numara, Çarşamba Şans Topu ve Sayısal Loto, Perşembe Süper Loto, Cumartesi Sayısal Loto çekilişlerini düzenliyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te burada yer alacak.

EN SON DÜZENLENEN ÇEKİLİŞLER

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SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.

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