Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! 6 Ağustos Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama…

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto’da günün sonuçları dakikalar sonra açıklanacak. 25 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanabilmek adına Süper Loto bileti alanlar sonuçları merakla bekliyor. Yenilenen sistemiyle ikramiye miktarının arttığı ve biletlerin de değiştiği Süper Loto’da sonuçlar açıklandığı anda sayfamızda yer alacak. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama linki…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto’nun 3. çekilişi bu akşam saat 20.00’da yapılacak. Çekilişin ardından dakikalar sonra sonuçlar netleşecek ve sayfamızda paylaşacağız.

BÜYÜK ÖDÜL 25 MİLYON TL

Milli Piyango’nun düzenlediği şans oyunlarındaki değişiklikle Süper Loto’da büyük ikramiye tutarı da arttı. 60 rakam içerisinden 6 rakamı doğru tahmin edenler 25 milyon TL’lik büyük ödülü almaya hak kazanıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.