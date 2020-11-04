Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Altı bilenin çıkmadığı 41. numaralı çekilişte, beş bilen toplam 13 kişi 23 bin 191 liranın sahibi oldu.

3 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 3 Kasım 2020 tarihli 41. çekiliş sonuçları şu şekilde; 10 – 11 – 12 – 21 – 25 – 49





SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.