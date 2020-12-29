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Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye bir kez daha devretti

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto’da bu akşam 65 numaralı çekiliş gerçekleştirildi. 20 milyonu aşan büyük ikramiye için belirlenen numaralar; “10-32-34-41-49-54” oldu.

Güncellenme: 22:00, 29/12/2020
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Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye bir kez daha devretti

Süper Loto’da haftalardır süren devir bu çekilişte de devam etti. Altı şanslı numarayı kimse doğru tahmin edemedi ve yaklaşık 20 milyondan fazla ikramiye bir sonraki çekilişe kaldı. Beş bilen 14 kişi ise 21 bin 594 lira kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 29 Aralık tarihli çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu; “10-32-34-41-49-54”

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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