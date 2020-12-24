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Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu, büyük ikramiye bir kez daha devretti

Milli Piyango’nun düzenlediği Süper Loto’da bu akşam 63. çekiliş gerçekleştirildi. 20 milyonu aşan büyük ikramiyeyi kazanmak için belirlenen şanslı numaralar; “5-24-26-28-29-37” oldu.

Güncellenme: 22:04, 24/12/2020
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Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu, büyük ikramiye bir kez daha devretti

Süper Loto çekilişinde bu akşam da altı şanslı rakamı doğru tahmin eden çıkmayınca aylardır devam eden devir tekrarlandı. Beş bilen 13 kişi toplam 25 bin 538 liranın sahibi oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto'nun 224Aralık tarihli çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 5-24-26-28-29-37

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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