Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu, büyük ikramiye yine devretti

Süper Loto’da bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye sahibini bulamadı. İkramiye tekrardan devrederken, beş rakamı doğru tahmin eden 18 kişi ise 18 bin 779 liranın sahibi oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto’nun 10 Aralık tarihli çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 3-10-12-29-32-51





SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.