Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiyede devir devam ediyor

Süper Loto’da haftalardır devam eden büyük ikramiye devri bu akşam yapılan çekilişte de sürdü. Altı bilenin çıkmadığı akşamda beş doğru tahminde bulunan 12 kişi toplam 24 bin 8 liranın sahibi oldu.



SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 22 Aralık tarihli çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 2-7-20-29-37-41





SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.