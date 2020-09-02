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Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Süper Loto’da ikinci devir

Büyük ikramiye kazanma umuduyla kuponlarını dolduranların beklediği Süper Loto sonuçları belli oldu. Bu hafta gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 6 şanslı numarayı bulan çıkmadı, 15 milyon TL'yi geçen büyük ikramiye devretti.

08:21 -
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Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Süper Loto’da ikinci devir

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto'nun 14. çekilişi bu akşam şans merkezinde yapıldı. Süper Loto’da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 1 Eylül tarihli 14. çekilişi gerçekleştirildi. Süper Loto'da 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Milli Piyango tarafından belirlenen şanslı rakamlar ise şu şekilde; 21-22-28-32-47-50

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden kolayca oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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