Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Süper Loto büyük ikramiye kaç para?

Şans oyunlarında başlayan yeni dönem sonrası Süper Loto oyunu hem bayilerden hem de online olarak internetten oynanmaya başladı. Son yapılan çekilişte 6 bilenin çıkmadığı Süper Loto'da bu akşamki çekilişte büyük ikramiyenin yine 25 milyon TL olması bekleniyor.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Süper Loto, artık haftanın üç gününde de oynanabilecek. Salı, Perşembe ve Pazar günleri Süper Loto çekilişi yapılacak. Süper Loto çekilişi saat 20.00’de başlayacak.

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL.

ÇEKİLİŞLER ARTIK CANLI İZLENECEK

Milli Piyango’nun getirdiği bir diğer yenilik ise son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler, canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyano TV’de yayınlanacak.