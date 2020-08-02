Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekilecek? Süper Loto büyük ikramiye kaç para olacak?

Milli Piyango'nun tam anlamıyla özelleşmesi sonrasında oyuncularda birden fazla değişiklik yapıldı. Artık şans oyuncuları hem bayilerden hem de online olarak internette oynanabilecek. İşte Süper Loto'da şanslı numaraların belli olacağı saat…

SÜPER LİG NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Süper Loto, artık haftanın üç gününde de oynanabilecek. Salı, Perşembe ve Pazar günleri Süper Loto çekilişi yapılacak. Format değişikliğinden sonra bugün ilk defa oynanacak olan Süper Loto'da büyük ikramiye tam 25 milyon TL olacak. Süper Loto çekilişi saat 20.00'de başlayacak.

ÇEKİLİŞLER ARTIK CANLI İZLENECEK

Milli Piyango'nun getirdiği bir diğer yenilik ise son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler, canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyano TV'de yayınlanacak.