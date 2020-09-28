Süper Loto şanslı numaralar belli oldu! MPİ 27 Eylül sonuçları…

Süper Loto'nun 25 numaraları çekilişinde kazandıran numaralar şöyle belirlendi; 5-7-8-35-37-44

6 bilenin çıkmadığı çekilişte, 5 bilen 11 kişi toplam 25 bin 224 liranın sahibi oldu.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto'nun 25. çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Haftanın şanslı rakamları ise 5-7-8-35-37-44 olarak açıklandı.



SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.