Süper Loto sonuçları açıklandı, büyük ikramiye 7. kez devretti!

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto'nun 13 Eylül tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto’da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

13 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 13 Eylül 2020 tarihli 19. çekiliş sonuçları şu şekilde; 5-11-26-40-51-53

BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI

Süper Loto'da bu akşamki çekiliş öncesi büyük ikramiye tutarı da açıklandı. Süper Loto'da büyük ikramiye devirlerin ardından 19 milyon 314 bin 594 TL olarak belirlendi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.