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Süper Loto sonuçları açıklandı, büyük ikramiye devretti

Süper Loto sonuçları gerçekleştirilen 43. çekilişin ardından belli oldu. Büyük ikramiye kazandıracak 6 numarayı doğru bile çıkmayınca Süper Loto'da 1. devir gerçekleşti. Süper Loto'da günün şanslı numaraları ise "3 - 19 - 39 - 41 - 47 - 53" oldu.

Güncellenme: 08:10, 09/11/2020
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Süper Loto sonuçları açıklandı, büyük ikramiye devretti

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto'nun 8 Kasım tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto’da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto'nun 8 Kasım tarihli çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 3 – 19 – 39 – 41 – 47 – 53

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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