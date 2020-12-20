Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Süper Loto sonuçları açıklandı, büyük ikramiye için devir serisi sürüyor

Süper Loto sonuçları gerçekleştirilen 61. çekilişin ardından belli oldu. Büyük ikramiye kazandıracak 6 numarayı doğru bilen çıkmayınca Süper Loto'da devir gerçekleşti. Süper Loto'da günün şanslı numaraları ise "30-34-41-49-55-59" oldu.

Güncellenme: 21:55, 20/12/2020
Haberler Gündem
Süper Loto sonuçları açıklandı, büyük ikramiye için devir serisi sürüyor

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto'nun 20 Aralık tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto’da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto'nun 20 Aralık tarihli çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 30-34-41-49-55-59

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

internet Milli Piyango Süper Loto Süper Loto sonuçları