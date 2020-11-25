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Süper Loto sonuçları açıklandı, büyük ikramiye sahibini arıyor

Süper Loto sonuçları noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre günün şanslı rakamları "13-16-36-38-43-48" olarak belirlendi. Yeni sistemin gelmesiyle devleşen ikramiye 15 milyonu aştı ancak açıklanan sonuçlara göre büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı.

Güncellenme: 07:41, 25/11/2020
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Süper Loto sonuçları açıklandı, büyük ikramiye sahibini arıyor

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto devir serisi sürüyor. Süper Loto'da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Süper Loto'nun 24 Kasım tarihli 50. çekiliş sonuçları şu şekilde: 13-16-36-38-43-48

 

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

 

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