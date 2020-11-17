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Süper Loto sonuçları açıklandı, büyük ikramiye sahibini bulmadı

Süper Loto sonuçları gerçekleştirilen 47. çekilişin ardından belli oldu. Büyük ikramiye kazandıracak 6 numarayı doğru bilen çıkmayınca Süper Loto'da devir gerçekleşti. Süper Loto'da günün şanslı numaraları ise "5 - 18 - 24 - 28 - 42 - 51" oldu.

Güncellenme: 21:48, 17/11/2020
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Süper Loto sonuçları açıklandı, büyük ikramiye sahibini bulmadı

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto’nun 17 Kasım tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 17 Kasım tarihli çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 5 – 18 – 24 – 28 – 42 – 51

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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