Süper Loto sonuçları açıklandı! Büyük ödül 30 milyon TL’ye dayandı!

Haftada üç gün düzenlenen ve büyük ödül miktarıyla dikkat çeken Süper Loto’nun 33. çekilişi bu akşam şans merkezinde canlı olarak gerçekleştirildi. Yenilenen Süper Loto oyununda 60 rakam arasından 6 rakamı doğru tahmin ederek büyük ödülü kazanmak isteyen binlerce kişi sonuçları takip ederek biletine isabet edip etmediğini kontrol ediyor. İşte bu akşam yapılan Süper Loto çekilişinde çıkan 6 şanslı numara…

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Süper Loto’nun 15 Ekim tarihli 33. çekiliş sonuçları şu şekilde: 1-30-31-42-47-59

BÜYÜK ÖDÜL 30 MİLYON TL

Süper Loto’nun bu akşam düzenlenen çekilişinden hemen önce büyük ödül miktarı da açıklandı. Süper Loto’da büyük ödül tutarı 29 milyon 898 bin 455 TL olarak duyuruldu.

İKRAMİYELER 6 KATEGORİYE AYRILIYOR

a) Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

b) İkinci kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

c) Üçüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlarıdır;

d) Dördüncü kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

e) Beşinci kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Dağılım oranı, toplam cironun %55'ine eşittir.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür:

a) İkramiye havuzunun %42'si birinci kategori kazananlarına;

b) İkramiye havuzunun %9'u ikinci kategori kazananlarına;

c) İkramiye havuzunun %14'ü üçüncü kategori kazananlarına;

d) İkramiye havuzunun %17'si dördüncü kategori kazananlarına;

e) İkramiye havuzunun %18'i beşinci kategori kazananlarına;

İkramiye Dağıtım Oranı, Türkiye Varlık Fonu'nunu bilgilendirerek, Sisal Şans tarafından hedeflenen ikramiye onanın tutturulabilmesi amacıyla düşürülebilir veya maksimum %70'e kadar arttırılabilir. İkramiye havuzunun kazanan kategorilere dağılımı uygun şekilde düzenlenir.

ŞANS OYUNLARI HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango'nun yenilenen sistemleriyle birlikte şans oyunlarının oynandığı günlerde de güncelleme yapıldı. Buna göre,

-Pazartesi günleri, On Numara ve Çılgın Sayısal Loto çekilişi,

-Salı günleri, Süper Loto çekilişi,

-Çarşamba günleri, Şans Topu, Çılgın Sayısal Loto,

-Perşembe günleri, Süper Loto,

-Cuma günleri, çekiliş yok,

-Cumartesi günleri, Çılgın Sayısal Loto,

-Pazar günleri, Süper Loto çekilişleri düzenlenmektedir.